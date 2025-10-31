Актрисата Весела Бабинова влиза в образа на Екатерина Велика. В „Предизвиквам те” ще говорим за силата на жените, за сцената и за свободния дух зад короната.

А накрая ще видим дали дори една императрица може да скача на въже…и то в рокля до земята.

