Кадър/Видео:"Ройтерс"
Мисията им е да покажат значението на защитата на океаните
Френско семейство ще се опита да преплува Атлантическия океан с кауза - да повиши осведомеността за значението на защитата на океаните. Матьо и Клое Лежер Витво започнаха мисията си от крайбрежния град Миндело в островната държава Кабо Верде.
Двамата се определят като „еко-авантюристи“ и се надяват да измине 3800 километра до френския карибски остров Гваделупа за няколко месеца.
Редувайки се да плуват общо по шест часа на ден всеки, те ще се опитат да поставят рекорди за най-продължително щафетно плуване и за най-дълго прекосяване с плуване на океана от жена. И двете постижения ще са „с дрейф“. Това означава, че лодката, на която ще спят, ще се носи по течението през нощта, а това ще се брои към изминатото разстояние.Редактор: Станимира Шикова
