Френско семейство ще се опита да преплува Атлантическия океан с кауза - да повиши осведомеността за значението на защитата на океаните. Матьо и Клое Лежер Витво започнаха мисията си от крайбрежния град Миндело в островната държава Кабо Верде.

Двамата се определят като „еко-авантюристи“ и се надяват да измине 3800 километра до френския карибски остров Гваделупа за няколко месеца.

Ентусиасти се включиха е необичайно нощно плуване в Копенхаген (ВИДЕО)

Редувайки се да плуват общо по шест часа на ден всеки, те ще се опитат да поставят рекорди за най-продължително щафетно плуване и за най-дълго прекосяване с плуване на океана от жена. И двете постижения ще са „с дрейф“. Това означава, че лодката, на която ще спят, ще се носи по течението през нощта, а това ще се брои към изминатото разстояние.

Редактор: Станимира Шикова