Тя е и състезател по кикбокс, но се отдава на медицината
Тя е състезател по кикбокс, който вместо спорта избира медицината. Д-р Кристиана Панайотова сбъдва своята мечта – да стане лекар. Тя споделя, че винаги е искала това да бъде нейната професия. В момента специализира хирургия и вярва, че това най-много ѝ приляга. Д-р Панйотова цени усмивката на хората и топлината в погледа им, защото е научена на това от баща си.
"Баща ми винаги ми е казвал - не забравяй откъде си тръгнала. Никога не наругавай. Ако не искаш някой да се отнася зле с твой близък, не го прави и ти", споделя още лекарят.
Тя пожела на хората да бъдат здрави, "защото нищо друго няма значение".
Повече за изборите в живота и професията гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
