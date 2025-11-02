Тя е състезател по кикбокс, който вместо спорта избира медицината. Д-р Кристиана Панайотова сбъдва своята мечта – да стане лекар. Тя споделя, че винаги е искала това да бъде нейната професия. В момента специализира хирургия и вярва, че това най-много ѝ приляга. Д-р Панйотова цени усмивката на хората и топлината в погледа им, защото е научена на това от баща си.

"Баща ми винаги ми е казвал - не забравяй откъде си тръгнала. Никога не наругавай. Ако не искаш някой да се отнася зле с твой близък, не го прави и ти", споделя още лекарят.

Тя пожела на хората да бъдат здрави, "защото нищо друго няма значение".

Повече за изборите в живота и професията гледайте във видеото.

