Ситуацията в Украйна остава в центъра на международното внимание четири години след началото на конфликта с Русия. До края на седмицата е планирана среща между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, на която се очаква да бъде обсъдена възможността за размяна на военнопленници, както и други аспекти на бъдещи преговори. Планът, представен наскоро от Тръмп, включва 28 точки за прекратяване на войната, които предвиждат значителни териториални и военни отстъпки от страна на Украйна. Предложенията са получили критики в Киев и Брюксел, като срещу тях е представена контраоферта, която заявява защита на суверенитета на Украйна и минимални териториални отстъпки. Срещата идва в контекста на вътрешен скандал за злоупотреби в украинския енергиен сектор и сериозни разрушения на енергийна инфраструктура, оставящи големи части от страната без ток и отопление.

Темата коментираха в предаването „Челюсти” бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

Според Каракачанов планът не е руски, както го наричат критици в Брюксел. „Тръмп иска да приключи войната. Украйна губи от ден на ден нови територии и хора. В Брюксел обаче саботираха плана, наричайки го неудачно преведен руски план“, посочи той.

Милен Керемедчиев смята, че планът на Тръмп носи елементи на капитулация. „Не мисля, че има истински план „Тръмп". Това са изискванията на Москва, пречупени през различни международни предложения. Русия от самото начало не е направила нито едно отстъпление в преговорите“, коментира Керемедчиев. Той отбеляза, че предложенията за украинската армия и териториалните отстъпки са „абсолютно неизпълними“.

„Всеки ден Украйна губи територии и военен потенциал. Тръмп предлага вариант, който може да спре конфликта, докато плановете на Брюксел няма да доведат до мир“, смята Каракачанов.

