Няма начин украински президент да подпише споразумение, което да предостави огромна територия на Русия - веднага ще бъде обявен за предател, възможно е и да се стигне до социален и политически катаклизъм, както и до гражданска война. Това каза в ефира на "Твоят ден" бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

"Освен това окупираните територии може да се превърнат в поле на постоянни саботажи от украински националисти и да има партизански размирици. Няма значение колко общо точки ще се съдържат в мирния план за Украйна, те са разделени в две групи - за териториите и за сигурността. Украйна иска гаранции срещу ново нападение, а Русия - че ще може да контролира своите земи и Киев няма да представлява заплаха. Има голяма пропаст между исканията на двете страни", коментира още той.

На свой ред международният анализатор Огнян Дъскарев посочи, че Кремъл няма да отстъпи от исканията си, защото макар с цената на много жертви, бавно напредва на бойното поле.

"В момента Москва владее около 80% от Донецк, почти 100% от Луганск и около 76% от Херсон и Запорожие. Евентуално двете страни може да се съгласят тези земи да бъдат обявени за превзети от Кремъл де факто, но не и де юре. Немислимо е украинският държавен глава да признае, че завладените територии са руски. Няколко хиляди млади мъже умират всяка седмица от двете страни, което поражда страшна дилема - как тази хуманитарна катастрофа да бъде прекратена. Имам лошото предчувствие, че руснаците са тръгнали към Одеса", посочи Дъскарев.

