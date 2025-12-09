Актрисата Сидни Суини рядко остава извън светлината на прожекторите, но една рекламна кампания с дънки успя да предизвика много по-голям шум, отколкото някой е очаквал. Слоганът на кампанията – “I have great jeans” – безобидна игра на думи между jeans (дънки) и genes (гени), внезапно се превърна в повод за обвинения срещу нея.

Някои недоброжелатели онлайн решиха, че посланието намеква за „бяло превъзходство“, заради външността на Суини – руса, със светли очи. Според тях кампанията умишлено акцентира върху „генетични предимства“. Актрисата обаче категорично отрече подобни послания, като дори призна, че е трябвало да реагира по-рано, за да спре разпространението на подобни внушения.

Суини подчерта, че не подкрепя никакви форми на разделение между хората и че кампанията е имала напълно различна, лека и закачлива идея. Според звездата полемиката е излязла извън контрол и е показала колко лесно една шега може да се изкриви в публичното пространство.

Допълнително масло в огъня наля и фактът, че актрисата е известна с по-консервативните си политически възгледи, а в определен момент дори Доналд Тръмп публично похвалил рекламата. Това моментално прехвърли разговора от модата към политиката.

Редактор: Габриела Павлова