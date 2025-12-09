Възнагражденията на младите лекари без специалност и професионалисти по здравни грижи ще бъдат осигурени през преструктуриране на европейски програми в размер на 100 милиона евро. Това заяви пред журналисти Костадин Ангелов след заседанието на Бюджетната комисия.

От думите му стана ясно и, че по регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи работят близо 30 хил. медицински сестри, а лекарите без специалност са около 6 хил. души. Общо средствата, които ще бъдат осигурени на работещите в сектор здравеопазване се формират през няколко различни механизма - 100 млн. евро през оперативни програми, 60 млн. евро в министерството на здравеопазването, разпределени в две посоки. Първо, за второстепенните разпоредители - там са Бърза помощ, работещите в психиатричните клиники и държавни психиатрични болници, белодробните болници, а останалите 30 млн. евро са за млади лекари, работещи в болничната медицинска помощ.

„Така, че считам, че няма място за тревога. Средствата са подредени по по-различен, по-бюджетен и приемлив начин за всички участвали в тристранното сътрудничество партньори. И мисля, че българските лекари и медицински сестри трябва да бъдат спокойни”, допълни той.

Редактор: Габриела Павлова