През 2024 година Центърът за спешна медицинска помощ се е отзовал на 137 хиляди повиквания, а линейките са изминали 2.5 млн. км. Това заяви д-р Георги Гелев, директор на ЦСМП.

“Имаме достатъчно линейки, но те не правят Бързата помощ, а екипът. Най-важни са кадрите. Трудовият стаж и опитът правят лекарите специалисти. Ние имаме достатъчно линейки и шофьори, но нямаме лекари. Голямата част от работещите тук харесват спешната медицина, харесват тръпката”, добави той.

Д-р Гелев посочи, че заплащането на младите лекари при тях е прилично - около 3500 лева при нулев трудов стаж, но им липсват около 140 лекари и около 60-70 медицински сестри. За последните десет години 120 лекари от ЦСМП са отишли да работят в чужбина.

Припомняме, че на днешния ден преди 90 години - през 1935 г., е създадена Спешната помощ в България. Огромна заслуга за това има Юрий Захарчук, който е обявен за пожарникар номер едно на България през ХХ век.

