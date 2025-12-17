Хиляди отпечатъци от динозаври са открити в националния парк Стелвио Бранчи в Северна Италия. Експертите твърдят, че следите са от огромни тревопасни животни, обитавали района преди 210 милиона години.

Те са открити през септември на високи, труднодостъпни скали, поради което е било необходимо използването на дронове.

"Динозаврите от Стелвио са били много подобни на платеозавъра, конструиран в Природонаучния музей в Милано. То е двуного животно с дълга шия и малка глава“, каза Кристиано Дал Сасо, палеонтолог в музея.

Редактор: Мария Барабашка