Инициативата „Лед и сняг“ беше официално открита в провинция Хубей
Двайсетият сезон инициативата „Лед и сняг“ беше официално открит в китайската провинция Хубей.
Началото бе отбелязано с атрактивно събитие, при което над 100 любители на зимните спортове караха ски в компанията на четири пингвина от вида "дженто". Районът на събитието се намира на средна надморска височина от 1700 метра, а най-високият му връх надвишава 3100 метра, което му носи прозвището „Покривът на Централен Китай“.
Местният ски курорт е разположен на 2320 метра и е най-високият естествен ски център в южната част на страната. През миналия зимен сезон курортът е посрещнал близо 590 хиляди посетители, което е ръст от над 59 процента на годишна база.Редактор: Ралица Атанасова
