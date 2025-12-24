Вулканът Килауеа изхвърли 30-метрови огненочервени фонтани от лава. Зрелищното уизригване беше уловено пот камери за наблюдение на активността на хавайския кратер в нощта срещу 24 декември.

В навечерието на Коледа: Хавайски вулкан изригна потоци от лава (ВИДЕО)

Според експерти от Геоложкия топографски институт на САЩ първото изригване на вулкана за денонощието е регистрирано в 20:10 часа местно време. След това са последвали още няколко фонтана от разтопена магма, които буквално осветили в червено нощното небе.

Килауеа, разположен на Хавайските острво, е един от най-активните вулкани в света. Той изригва периодично от 23 декември 2024 година.

