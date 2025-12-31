Ню Йорк засилва мерките за сигурност преди празненствата по случай посрещането на Нова година на "Таймс Скуеър", където вече бяха издигнати ограждения. Кметът Ерик Адамс заяви, че няма конкретни заплахи.

Полицейското управление на Ню Йорк заяви, че мерките за Нова година ще бъдат по-строги от миналогодишните.

Предстои ледена новогодишна нощ

Мобилни екипи ще се движат през заградените участъци и могат да извършват допълнителни проверки, ако нещо изглежда подозрително. Ще бъдат разположени и цивилни екипи с кучета, както и служители на коне.

Повишено полицейско присъствие ще има във влаковете и метростанциите, като в операцията по сигурността ще бъдат включени дронове и морски съдове.

Редактор: Цветина Петкова