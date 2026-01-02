Помагането на околните само по няколко часа седмично може да забави загубата на памет и да намали риска от деменция, показва ново мащабно проучване на американски учени, цитирано от „Мейл онлайн“.

Изследователите установили, че дори обикновени прояви на доброта – от организиран доброволен труд до помощ на съседи или приятели – могат да забавят спада на когнитивните способности с до 20%.

Учени от Университета на Тексас в Остин са проследили над 30 000 американци на възраст от 51 години нагоре в продължение на две десетилетия, като проверявали паметта и мисленето им чрез редовни телефонни интервюта. Участниците изпълнявали три задачи, които измерват мигновената, работната им памет и скоростта на мисленето, като по-високите резултати означавали по-добро мозъчно здраве.

След това изследователите проучили два типа поведение на помощ - официално полагане на доброволен труд, като благотворителност или обществена работа, и неформална помощ без заплащане, включително подкрепа за приятели, съседи или роднини, с които участниците не живеят. При тези, които помагали на другите и по двата начина, се наблюдава от 15 до 20% по-бавно намаляване на когнитивните способности, отколкото при тези, които не помагали.

Най-голямата полза била при хората, които отделяли за тази дейност от два до четири часа на седмица. „Всекидневните актове на подкрепа – дали са организирани, или лични – могат да имат продължително въздействие“, казва ръководителят на проучването д-р Сае Хуан Хан, доцент по хуманитарно развитие и семейни науки в университета. „Порази ме фактът, че когнитивните ползи от това да помагаме на другите не са само краткосрочни. Те се натрупват с течение на времето и ползите са видни и при официалната доброволческа дейност, и при неформалната помощ“, обобщава д-р Сае.

