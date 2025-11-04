Между 5000 и 7000 крачки дневно могат да помогнат за забавяне на промените в мозъка, свързани с болестта на Алцхаймер. Това сочи проучване, публикувано в Nature Medicine, съобщи Синхуа.

Учените наблюдавали 294 възрастни между 50 и 90-годишна възраст с нормална мозъчна функция в продължение на 14 години. Те следили стъпките, които правели всеки ден, тяхната мозъчна функция и натрупването на белтъците в мозъка, свързани с Алцхаймер, според изявление, публикувано на уебсайта на Австралийския научен медия център.

Учени установиха как се променя формата на мозъка при деменция

По-високата физическа активност била свързана с по-бавно намаляване на мозъчните функции, което от своя страна е свързано с по-бавно акумулиране в мозъка на протеините, свързани с Алцхаймер.

Тези, при които имало признаци на ранно развитие на Алцхаймер, можели да забавят развитието му с помощта на умерени ежедневни физически натоварвания, смятат учените от Университета в Мелбърн в Австралия, здравната система Mass General Brigham, свързана с Харвардското училище по медицина в САЩ, и Университета на Торонто в Канада.

Алцхаймер – най-честата причина за деменция: Рискови фактори, превенция и нови диагностични методи

Според проучването, участниците, които правели повече от 5000 крачки дневно, показали по-бавно влошаване на паметта и мисленето, което е свързано с намаленото натрупване на тау – протеина, свързан с развитието на болестта на Алцхаймер.

Акумулацията на тау и когнитивните способности се стабилизирали при средна физическа активност от 5001 до 7500 крачки дневно, казват учените, добавяйки, че дори по-скромното натоварване от около 3000 до 5000 крачки, е свързано с видимо забавяне на натрупването на тау и когнитивния спад.

Проучването акцентира върху това, че да си физически активен е достъпно и лесно измеримо чрез смарт часовници, което от своя страна може да окуражи повече възрастни хора, водещи заседнал начин на живот, да се движат.

Редактор: Ивайла Митева