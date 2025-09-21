Застаряването на населението е глобална тенденция, а това означава и застаряване на мозъците на хората – с всички произтичащи последици, включително деменция. Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция и представлява сериозно предизвикателство за здравните системи. България е сред водещите европейски страни по застаряващо население, което неизбежно води до по-висока честота на деменциите.

„Възрастта е основен рисков фактор за развитие на деменция. Около 10% от хората на 65-годишна възраст развиват деменция, а този процент нараства до 45% при 85-годишните“, подчерта проф. д-р Шима Мехрабиан. Тя допълни, че това е тревожно, тъй като хората на 65 години все още са активни и социално ангажирани.

Сред рисковите фактори са: неконтролирана артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, депресия в късна възраст, намалена социална активност и слухови нарушения.

Контролът върху тези фактори е ключов за превенция на деменцията.

„Всеки от нас може да се погрижи за здравето си – да следи кръвното налягане, да поддържа нормално тегло, да бъде социално активен, да проверява слуха си и да избягва тютюнопушенето и алкохола“, препоръчва проф. Мехрабиан.

През последните десетилетия е постигнат значителен напредък в разбирането на болестта. Известно е, че патологичните промени в мозъка започват 10–20 години преди появата на първите симптоми. Това означава, че превенцията трябва да започне още в средната възраст.

При типичната болест на Алцхаймер забравянето е първият симптом, но то има специфични характеристики – трябва да е повторяемо, постоянно и да представлява категорична промяна спрямо предходното състояние на пациента. Освен това деменциите могат да се проявят и с други симптоми – нарушения в речта, ориентацията, разпознаването на предмети, емоциите или поведението.

В диагностиката настъпват революционни промени. От години биопсиите на мозъка са заменени от изследвания на биомаркери в гръбначно-мозъчната течност, които дават точност над 95% при поставяне на диагнозата. Ново направление са кръвните тестове, които все още се използват само за научни цели, но в близките години се очаква да бъдат клинично валидирани.

„С голямо очакване сме – само с една капка кръв да можем да открием патологичните процеси при Алцхаймер. В бъдеще тези тестове може да се използват и при хора без симптоми, но едва когато разполагаме с ефективно лечение“, казва проф. Мехрабиан.