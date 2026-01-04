Д-р Евелина Димова-Георгиева е началник на клиничната лаборатория в университетската болница „Медика” в Русе. Тя беше отличена с приза Лекар на годината за 2025.

Лекарят изгражда отделението от самото начало. Създава екип от специалисти, които също като нея „горят” в работата си, защото вярва, че няма сериозна медицина без качествена и точна лабораторна диагностика. За всека точна диагноза стои едно правилно лабораторно изследване, а то е поверено на вещите ръце на д-р Евелина Димова-Георгиева.

Снимка: БЛС

„Без точна, качествена, съобразена с световните стандарти лабораторна диагностика не мисля, че е възможна точната диагноза. Точната, вярната диагноза се опира на нашата работа, която е изключително значима”, споделя тя.

Преди близо 40 години тя прави първите си стъпки в медицината и разбира, че лабораторните изследвания ще бъдат нейния професионален избор.

Да бъде началник на клиничната лаборатория в университетска болница „Медика” било поредното професионално предизвикателство.

„Възможността за професионална реализация на едно по-високо стъпало. Тогава ме покани професор Панайотов и аз я съгласих, за да направим една нова, модерна, уникална клинична лаборатория. Ползваме се от световната практика. Даже в последните две години започнахме обновяване на лабораторията с още по-нова апаратура. С разбирането на ръководството на болницата ние закупихме най-новото от световната практика, за да може диагностичният процес да бъде подкрепен”, споделя д- Димова-Георгиева.

„За всяка точна диагноза стои едно точно, качествено лабораторно изследване”, допълва тя.

Тя представи един от новите апарати, който съчетава три други машини – работи биохимични изследвания на кръвта, има електролитен модул и имунологичин модул, който работи високо специализирани изследвания, като щитовидни хормони, туморни маркери, сърдечни маркери.

„Трябва да се знае, че ние сме високо технологична кардиологична болница, така че осъществяваме услуга за болницата 24 часа, без прекъсване на диагностичния процес”, допълва тя.

Благодарение на новите технологии, процентът на аналитична грешка е два, допълва лекарят.

Д-р Димова спечели приза Лекар на годината, а номинацията идва от нейните колеги. Казва, че е щастлива да работи с толкова млад и сплотен екип.

Повече гледайте във видеото.