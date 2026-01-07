Леденият и снежен туризъм в Китай навлиза в нов етап на устойчив растеж.

По данни на Китайската туристическа академия в сектора вече оперират рекордните над 14 хиляди компании. Развитието се дължи на нови туристически продукти – от ледени скулптури и тематични пътувания до зимна фотография. Водеща роля имат дестинации като Харбин и курортът Чанбайшан.

Очаква се икономиката на сектора да достигне 1,5 трилиона юана до 2030 година, което се равнява на 183 милиарда евро.

Междувременно в Харбин беше открит 42-ият Леден фестивал, като само за новогодишните празници градът е посрещнал над 4 милиона туристи.

Редактор: Ралица Атанасова