В резултат на валежите през последните дни и най-вече през изминалото денонощие, всички реки в област Кърджали са с повишени нива, съобщиха за NOVA от областната управа.

От НИМХ обявиха червен код за опасно време, със значителни валежи и силен вятър в областта.

► В Община Крумовград преливат реки, дъжът там не е спирал от снощи.

⇒ Река е отнесла мост, който свързва две махали в крумовградското село Гривка, като махала Зиморница е напълно откъсната. Там живеят 12 души.

От общината поддържат постоянна връзка с хората, а при необходимост от доставка на храна и лекарства е предвидено преминаване на багер. По информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед, към момента няма бедстващи хора.

Властите посочиха още, че в района са се активирали свлачища.

Край на топлите дни: Жълт код за силен вятър и обилни валежи

⇒ В самия Крумовград нивото на река Крумовица е на около 30 сантиметра от преливане над моста на републиканския път. Съоръжението свързва Спешната помощ и болницата с града. Ако бъде залят, населението няма да може да бъде обслужвано от двете институции, добави кметът.

Водата в града е негодна за пиене, предупреждават властите. Жителите могат да изполват питейна вода от резервоара.

Заради високите води са залети множество земеделски земи и помпените станции на Крумовград и на част от селата.





⇒ В Кирково заради валежите има много залети пътища, съобщи за БТА кметът Шинаси Сюлейман. От общинска администрация обхождат района.

От хидрометеорологичната обсерватория казаха за БТА, че количествата валежи в град Крумовград са над 60 литра на квадратен метър, като най-много валежи в областта са паднали в крумовградското село Токачка - 122 литра на кв. м.

За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валежи.