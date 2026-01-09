Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени. Как става това обясни в студиото на „Здравей, България” проф. Ива Христова, която е директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси. Тогава нашата имунна система не може да достигне до мястото, където е необходимо да работи. Ако кръвоносните ни съдове са разширени и добре кръвооросени, клетките на имунната ни система ще се пренесат там”, поясни професорът.

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

По думите ѝ броят на заболелите от грип се повишава предвидимо. Динамиката е подобна на миналогодишната. В момента изцяло доминира вирусът на грип А подтип H3N2, а подтип Б ще се появи в края на грипната епидемия.

„Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха възможността му по-лесно да се разпространява”, поясни Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова