Снимка: iStock
-
Малък елен се изправи срещу носорог в полски зоопарк (ВИДЕО)
-
Романтично и екстремно предложение за брак над пропаст във Виетнам (ВИДЕО)
-
Бразилското дърво предизвика конфликт между музиката и екологията (ВИДЕО)
-
Димитър Рачков предложи брак на любимата си Виктория (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Непознатите земи”: Индия – между традицията, табутата и вярата в звездите (ВИДЕО)
-
Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата
Общо 21 яхти поеха на пътешествие от близо 5 хиляди километра
Под яркото слънце на Атлантика, от канарския остров Лансароте стартира едно от най-атрактивните океански ветроходни състезания в света.
Общо 21 яхти поеха на пътешествие от близо 5 хил. километра към Антигуа в Карибския басейн. Най-бързите сред тях – два ултрамодерни тримарана – вече водят оспорвана битка за първото място. В надпреварата участват екипажи от 19 държави – от легендарни мореплаватели до някои семейни тандеми. И докато лидерите се очаква да финишират до една седмица, по-малките яхти ще се борят с предизвикателствата на океана още дни наред.
Бавен джогинг – щадящ и ефективен начин за движение (ВИДЕО)Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни