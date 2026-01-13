Под яркото слънце на Атлантика, от канарския остров Лансароте стартира едно от най-атрактивните океански ветроходни състезания в света.

Общо 21 яхти поеха на пътешествие от близо 5 хил. километра към Антигуа в Карибския басейн. Най-бързите сред тях – два ултрамодерни тримарана – вече водят оспорвана битка за първото място. В надпреварата участват екипажи от 19 държави – от легендарни мореплаватели до някои семейни тандеми. И докато лидерите се очаква да финишират до една седмица, по-малките яхти ще се борят с предизвикателствата на океана още дни наред.

Редактор: Ралица Атанасова