Лекари, сестри и медицински персонал на болница „Св. Анна” във Варна излязоха на протест тази сутрин. Причината са ниските възнаграждения и липсата на консумативи и лекарства.

Протестът на лекарите продължи малко повече от час. Те настояват за незабавна намеса от страна на държавата.

Част от работещите в болницата споделят, че получават под минималната работна заплата за страната, въпреки тежкия характер на работа и 24-часовите дежурства.

От ръководството на болницата съобщиха, че една от основните причини за тежкото финансово състояние е неплатената надлимитна дейност от миналата година.