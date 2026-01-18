-
Доналд Тръмп заплашва да активира Закона за въстанията след насилието на протестите
Сблъсъци и безредици избухнаха в Минеаполис по време на събитие, организирано от консервативния инфлуенсър Джейк Ланг.
Ланг, който беше сред участниците в атаката срещу Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г. и получи амнистия от Доналд Тръмп, обяви, че организира „поход срещу корупцията“. В рамките на събитието той планираше да изгори Корана, което доведе до сериозни напрежения.
Имиграционен служител простреля нелегално пребиваващ венецуелец в Минеаполис
Около 20 души, поддръжници на Ланг, се събраха на мероприятието, но бяха заобиколени от няколкостотин контрапротестиращи. Напрежението ескалирало, когато контрапротестиращите започнали да замерят Ланг с различни предмети, което принудило полицията да го изведе за неговата безопасност.
Тръмп заплаши да изпрати армията в Минесота
В отговор на протестите Доналд Тръмп заплаши да активира Закона за въстанията, който му дава правото да разположи войници на активна служба в страната за справяне с вътрешни безредици.Редактор: Румен Лозанов
