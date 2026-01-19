-
Предотвратиха „ало” измама срещу възрастна жена от Бургаско
-
Само по NOVA: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина
-
Откраднаха карти за Покемон на стойност 100 хиляди долара
-
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман (ВИДЕО)
-
Задържаха двама мъже за създаване на "двойници" на автомобили чрез фалшиви документи
-
Тихомир Безлов: 75% от фалшивите банкноти са от 50 и 20 евро
Открадната сума е малко над 80 хиляди евро
Очаква се допълнителна информация за въоръжения обир на инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Очаква се полицията и прокуратурата ще излязат с още подробности около грабежа, при който бяха задигнати малко над 80 хиляди евро.
Обраха инкасо автомобил в Ихтиман (ВИДЕО)
Извършителите били с маски и насочили огнестрелно оръжие срещу служителите на охранителната фирма на инкасо автомобила. По-късно униформените тръгнали след двамата заподозрени, които избягали пеша, и след продължително преследване те са заловени – в рамките на същия ден. Към момента няма данни заподозрените да са криминално проявени.
Последвайте ни