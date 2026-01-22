Няма данни за неосновано повишение на цените в аптеките. Това заяви в предаването „Пресечна точка” председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.

„Разходите много се промениха откачалото на годината. Вдигнаха се цените на софтуерите към нас, повишиха се някои разходи, свързани със заплатите. Максималният осигурителен праг се промени“, поясни той.

Припомняме, че 20 браншови организации предупредиха за дефицит на стоки, ограничаване на предлагането и разрастване на сивия сектор, ако приетият на първо четене проект на Закон за контрол на цените бъде гласуван окончателно от Народното събрание. Фармацевти предупредиха, че от аптеките може да изчезнат някои медикаменти без рецепта.

По думите на председателя на Българския фармацевтичен съюз законопроектът е бил придвижен без необходимото обществено и експертно обсъждане.

„Той мина по една бърза писта, без да бъде обследван от ресорната и Здравната комисия, където обичайно се изразяват становища“, заяви Маринов.

КЗП и БАБХ започват проверки след множество сигнали за повишение на цените на медикаменти

Той подчерта, че в практиката е утвърдено законодателните инициативи, засягащи лекарствата и аптеките, да бъдат предварително съгласувани със съсловните организации.

„Обикновено, когато има идея или проблем, се пита тези, които реално извършват тази дейност“, посочи председателят на съюза.

По данни на Българския фармацевтичен съюз, около 62% от лекарствата без рецепта не са променяли цените си, а при останалите увеличението за разглеждания период е средно около 6%, което според фармацевтите не е фрапантно на фона на инфлацията.

От съюза обръщат внимание и на структурен проблем в ценообразуването.

„Ограничението е само върху крайната цена за аптеката. По веригата няма тавани – производителят и търговецът на едро си взимат своето, а на аптеката на практика ѝ е забранено да работи“, обясни Маринов.

Затова фармацевтите настояват, освен максимална цена за аптеките, да бъде въведена и максимална цена за търговците на едро, за да се гарантира минимален марж за работа.

