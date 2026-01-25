От четвъртък в Бургаска област беше обявена грипна епидемия. Само за три дни - от решението за налагането на ограничителни мерки в понеделник, до четвъртък, когато реално бяха въведени ограниченията, броят на болните от грип и остри респираторни заболявания скочи сериозно.

Свободните легла в Инфекциозното отделение на Университетската многопрофилна болница в Бургас, където единствено се лекува грип се оказаха недостатъчни. Ще се справи ли лечебното заведение и какви са най-честите усложнения говори д-р Светослав Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас, в ефира на "Събуди се".

Противоепидемични мерки влизат в сила за Бургаска област

Към момента броят на хоспитализираните пациенти е показател за тежката заболеваемост, посочи той. От разкритите 25 легла за лечение на инфекциозни заболявания, в момента има 27 болни, които лекуваме, каза още лекарят. И подчерта, че поради тази причина е дадена заявка за увеличаване на броя на леглата. Д-р Тодоров изрази надежда, че това ще се случи в началото на идната седмица.

Колкото до детските легла – от 50 броя, 15 са свободни.

Лекарят беше категоричен, че никой пациент, който има нужда от хоспитализиране, няма да бъде върнат.

"Няма място за паника", беше категоричен д-р Тодоров.

Той обясни още, че едно от най-честите усложнения от грипа е пневмония, като може да се стигне и до други, като например засягане на централна и периферна нервна система.

Грипната епидемия на територията на Бургаска област остава в сила до 30 януари. На 29 януари областният щаб ще проведе ново заседание, за да реши дали тя да бъде удължена.

Повече гледайте във видеото.