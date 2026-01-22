Противоепидемични мерки са в сила от днес в цялата област Бургас. Плановете за момента са те да продължат до 30 януари включително.

Мерките включват преустановяване на присъствените учебни занятия и извънкласни занимания. Децата преминават в онлайн обучение. Ограничават се свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за социални услуги и услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Спират се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

И Бургас обяви грипна епидемия, предлагат по-дълга ваканция за учениците

Към днешна дата тези мерки са в сила за още две области. Варна удължи тяхното действие и така те ще са в сила до 26 януари. Добрич е другата област с обявена грипна епидемия, където мерките важат до 25 януари включително. Въпреки достигнатите нива, отговярщи на грипна обстановка, вчера стана ясно, че Габрово няма да обяви мерки поне засега.

Общо 7 области в момента са в предепидемична обстановка. Това са Ямбол, Велико Търново, Габрово, Русе, Смолян, Благоевград и София-област.

Редактор: Ралица Атанасова