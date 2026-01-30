Появилата се информация, че талибаните в Афганистан са разрешили робството, засега не е потвърдена от официални източници от Близкия изток. Това коментира арабистът проф. Владимир Чуков в ефира на „Здравей, България", като уточни, че данните идват основно от западни медии и изискват допълнителна проверка.

Според него, ако подобни практики действително съществуват, те по-скоро се коренят в предислямски норми и кастова система, отколкото в класическото ислямско право. По думите му става въпрос за пленници, заловени от полеви командири, които могат да бъдат третирани като роби.

„Ситуацията в Афганистан е плачевна. Талибаните предизвикват сериозно недоволство дори сред политическия ислям“, посочи проф. Чуков. Той припомни, че режимът продължава да налага тежки ограничения върху правата на жените – забранено им е да учат, а през миналата година им беше отнет и достъпът до телевизия, като им беше позволено да използват единствено радио.

По думите на арабиста талибаните в момента са изключително изолирани на международната сцена, което прави външната намеса в политиката им почти невъзможна.

Проф. Чуков коментира и ескалацията на напрежението между САЩ и Иран. Според него всички възможни сценарии са на масата, но развитието на ситуацията зависи изцяло от решенията на американския президент Доналд Тръмп.

„Това, което се случва в Иран, е безпрецедентно – на улиците излязоха около един милион души. Тръмп ясно е решил да приключи с иранския режим“, заяви Чуков. По думите му вече е ясно, че САЩ ще наложат морска обсада, като се търси модифициран вариант на модела, прилаган спрямо Венецуела.

Ситуацията в Иран обаче е изключително сложна, подчерта арабистът, тъй като единствената реална алтернатива на аятолаха в момента остава Революционната гвардия.

