В Пловдив, където до 6 февруари включително е обявена грипна епидемия, лекарите отчитат рязко увеличение на пациентите с усложнения след прекаран грип.

Клиниката по пневмология към Университетската болница „Свети Георги“ е препълнена. В отделението се лекуват както хора в активна възраст, така и възрастни пациенти над 65 години, част от които не са ваксинирани. Най-младият хоспитализиран е на 36 години.

Същевременно пред кабинетите на общопрактикуващите лекари се увеличават и родителите с болни деца. Четиригодишната дъщеря на Деян Филипов е сред тях, след като е била взета по-рано от детската градина заради кашлица и хрема.

Лекарите обясняват, че освен децата до 14 години, грипът масово засяга и хора в активна, работоспособна възраст. Често в едно семейство заболяването протича поетапно – първо при детето, след това при родителите.

Според началника на Клиниката по пневмология проф. Владимир Ходжев, усложненията засягат най-вече пациенти с придружаващи сърдечно-съдови, ендокринни и белодробни заболявания. Най-честите усложнения са пневмонии, обостряне на астма и хронична обструктивна белодробна болест, както и отити, синузити и в по-редки случаи миокардити.

По думите му много пациенти търсят лекарска помощ твърде късно. Противогрипното лечение е най-ефективно в първите 48 до 72 часа от началото на симптомите. Специалистите призовават хората да не подценяват признаците на заболяването, особено при висока температура, затруднено дишане или посиняване около устните.

От Дружеството по белодробни болести напомнят още, че е възможно човек да се разболее отново скоро след преболедуван грип. Причината е, че освен грипния вирус, в момента циркулират и други респираторни вируси, което създава своеобразен „коктейл“ от инфекции.

