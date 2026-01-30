Грипната епидемия в област Бургас се отменя от събота. На 3 февруари децата се връщат присъствено в училище, като отпадат всички противоепидемични мерки. До решението се стигна, след като официалните данни за броя на заболелите показват спад.

Временни мерки против разпространението на грипа са в сила в Пловдив. Там обучението онлайн и ограниченията в болничните заведения важат до 6 февруари.



В предепидемична обстановка са областите Сливен, Търговище, Монтана и Плевен.

Редактор: Дарина Методиева