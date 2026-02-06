Пловдив и областта вече не са в грипна епидемия, като ограничителните мерки остават в сила и днес. Заболеваемостта спада, съобщи директорът на Регионална здравна инспекция д-р Аргир Аргиров.

В Пловдивска област беше обявена грипна епидемия от 28 януари. Тогава заболеваемостта беше 225 на 10 000 души. От началото на втория учебен срок - 3 февруари, учениците започнаха занятия дистанционно.

