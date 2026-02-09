Пред камерата на NOVA застана мъжът, открил кемпера с три тела край връх Околчица на 8 февруари. Оказа се, че жертвите са издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Николай Ангелов подал сигнал на спешния телефон 112.

"Въобще не подозирах, че става въпрос за тези хора. Помислих си, че е случаен турист, останал да си почива там", разкри очевидецът.

