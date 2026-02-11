Министерството на образованието и науката е започнало проверка частно училище „Космос“, разположено в село Осоица.

През последните то стана обект на внимание заради връзките си с организацията на Иво Калушев, която е вземала участие в събития в училището, а обучението, което предлага, е с методи на „естествена психотерапия“.

„Мисията на Международно училище „Космос“ е да даде възможност за израстване и развитие на свободни хора, които смело, с въображение и творчество да създават свое собствено настояще и бъдеще. За децата в „Космос“ светът е покана да учат и да откриват. Децата в международно училище „Космос“ са от различни националности. Те растат без предразсъдъци, открити и толерантни към раса, религиозна принадлежност и здравословно състояние“, пише в сайта на училището.

За връзките между двете става ясно от Facebook страницата на школата на Иво Калушев „Школа за приключения „Роук“. В нейното описание е упоменато и че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището.

Припомняме, че името на Ивайло Калушев нашумя след 2 февруари, когато служители на реда откриха изгоряла хижа в планинския район около прохода „Петрохан“. В двора около постройката бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба или други травми. Оказа се, че в хижата са живели членовете на организацията на Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Той, както и още трима, бяха пуснати за издирване от органите на реда.

На 8 февруари пък в отдалечена гориста местност под връх Околчица, мъж откри изоставен кемпер, в който бяха намерени труповете на трима души – сред тях именно Калушев, 22-годишен мъж и 15-годишен тийнейджър. Впоследствие стана ясно, че това са издирваните трима души след случилото се пред хижата.

Междувременно частното учебно заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:

Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.

