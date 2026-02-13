От възможни версии до категорични становища какво точно се е случило по случая „Петрохан”. Ще излезе ли наяве истината за трагедията? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” Мария Черешева, председател на Асоциацията на европейските журналисти – България, Анна Влаева, специалист и консултант по детско развитие, и криминалният журналист от БНР Николай Христов.

Можело ли е трагедията да бъде предотвратена? Това е един от основните въпроси, според Мария Черешева.

Продължава разследването по случая "Петрохан"

Подаваните сигнали

По думите ѝ има два сюжета – единият е по подаваните сигнали за децата, другият - за природозащитната дейност на сдружението.

„Подавани са сигнали за деца, които са изпращани да живеят на място без родителите си. Изпращани са сигнали от роднини, а и от един баща за друго дете”, обясни Черешева.

На 11 февруари тя е интервюирала Валери – бивш ученик на Ивайло Калушев, чиято майка разказа пред Генка Шикерова и Миролюба Бенатова нейната гледна точка. „Той се е срещал с ГДБОП още през 2022 г., след това е образувана преписка. Доколкото разбирам не е образувано досъдебно производство. Поискано е от него да доведе още един свидетел, но явно не е успял”, обясни Черешева.

Николай Христов обясни и процедурата при подаване на сигнали. „Когато подадеш сигнал, независило дали в ГДБОП или РПУ, започва проверка. Има срокове, в които трябва да бъде извършена. През това време полицията трябва да намери доказателства за твоите думи. Ако намери доказателства, които подкрепят думите, се образува досъдебно производство и случаят отива на прокурор”, обясни Христов. „Най-вероятно този случай е докладван на прокурор, но тъй като не са намерени доказателства за извършено престъпление, най-вероятно е прекратен с мотива, че няма данни за престъпление. Гадая само. Казвам какъв е принципът на действие на правоохранителните органи”, коментира Христов.

„Не мисля, че дори се води сигнал. Те са имали неформални срещи. Това стана ясно от интервюто, което направих”, каза Мария Черешева.

Вторият сюжет – природозащитната дейност

„Организацията „Балканка“ и тогавашният директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев са сигнализирали за дейността на т.нар. Национална агенция за опазване на защитените територии, която е стопанисвала хижата. От текста виждаме, че различни организации, както неправителствени, така и БАН, са дали категорично становище, че дейността не е съвместима с опазването на околната среда”, коментира Черешева.

„И по двата сюжета има достатъчно алармиращи данни, които повдигат въпроса защо не са предприети действия по-рано от страна на МВР. Виждаме, че и ДАНС са намесени в случая”, обясни Черешева.

В кулоарите на парламента Ивайло Мирчев каза , че през 2025 г. въпросната група НПО, която е била в хижа „Петрохан“, е имала съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон.

„Това лесно може да се провери – в Областната дирекция на МВР – Монтана има архиви и документални следи. Това е елементарна справка, може да бъде направена за половин час”, каза Христов.

„По време на голямата пресконференция на МВР и прокуратурата беше казано, че МВР е работило с тези хора и е имало случаи и за използване на дрон, и за намиране на извършител на убийство и съвместна работа с „Гранична полиция“”, припомни Христов.

„Деян Илиев, доколкото разбирам, е човекът, намерил телата в хижа „Петрохан”. Доколкото разбирам този човек е изчезнал”, каза Черешева. „Доколкото разбирам, той е с Ивайло Калушев от началото на създаването на първите групи. За мен е огромен въпрос как може този човек да бъде изпуснат от властите”, коментира Черешева.

Интервютата на София Андреева в подкаста на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова и това на Валери пред Мария Черешева

„Когато родителят е изпълнен с недоверие към детето си, той остава сляп за големи проблеми в живота му. Няма изключение. Ако искаме да знаем какво се случва в живота на детето ни, трябва да сме установили доверителна връзка, която по разговорите видяхме, че не се е състояла от неговата най-ранна детска възраст”, коментира Анна Влаева, специалист и консултант по детско развитие.

„Не можем да съдим, но със сигурност виждаме крайности. Когато родителят е изпълнен с доверие към трето лице, а липсва доверие към детето ти, няма как да му вярваш”, каза Влаева.

