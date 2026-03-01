Смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей означава, че Съединените щати и Израел са постигнали една от основните си цели в рамките на операцията срещу Техеран. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на „Събуди се“.

„Една от основните цели на тази операция беше да елиминират лидерите на Ислямската република, фундамента на начина, по който функционира Иран от 1979 година насам“, коментира той. По думите му още в първите минути след началото на ударите американският президент е обявил, че целта на кампанията е „смяна на режима“.

Тръмп: Хаменей е мъртъв, иранският народ има исторически шанс да си върне страната

Според Тагарев големият въпрос е дали тя реално ще се случи. „Това е въпрос, който тепърва ще получи отговор. Американският президент подканва иранците да извършат тази смяна. Дали това послание въобще стига до тях - не е много ясно, защото чухме, че интернет е спрян изцяло в Иран“, посочи той.

Тагарев припомни протестите от края на миналата година и подчерта, че в страната има силно обществено недоволство. „В Иран има страшно много свободолюбиви хора. Хора, които не искат да ходят забрадени по улиците, искат да имат своите права, искат да имат своята реализация извън тези свръхстриктни религиозни канони. Те няма да се примирят с нещо по-малко от смяна на типа на този режим“, заяви бившият военен министър.

По думите му не бива да се очаква „европейска демокрация“, но промяна в сегашния модел на управление изглежда неизбежна. „Според мен в тази посока няма как да продължи режимът в същия си вид“, каза той.

Мъст за Хаменей: Десетки ирански атаки срещу Израел и американски бази в Саудитска Арабия. И Техеран е под обстрел

Като възможна фигура се споменава синът на бившия шах - Реза Пахлави. „Към момента като че ли той е основната фигура. Но надявам се, че почвата за такава смяна е подготвена, че американците и други са направили определени контакти в техните служби, в армията, в полицията, в Стражите на ислямската революция. Ако има достатъчно отговорни хора, които вземат страната на народа, вероятно по-безкръвно ще мине всичко“, коментира Тагарев.

На въпрос как е било възможно Хаменей да бъде ликвидиран, въпреки че се е знаело за предстоящи удари, Тагарев допусна, че здравословното му състояние и личното му решение да не се укрива може да са изиграли роля.

Той подчерта, че част от иранската реакция е била очаквана, но други действия са изненадали анализаторите. „Ударите по американски бази – да, това беше напълно очаквано. Но не и ударите по граждански цели, по летища, по хотели“, заяви той.

Според него към момента Иран показва готовност „да използва всички оръжия, с които разполага“, но не е ясно колко дълго може да поддържа подобна интензивност.

„Част от апарата за сигурност на Иран трябва да заяви ясно, че е против продължаването на този режим. Хората със сигурност ще излязат – вече даваха кадри с танци по улиците. Каквато и подкрепа да има режимът на аятоласите, много хора не го възприемат и са доволни от случващото се“, каза Тагарев.

Бившият министър коментира и икономическите последици от конфликта, особено в контекста на Ормузкия проток и петролните доставки.

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

„Основният въпрос е износът на нефт – не толкова от Иран, където има санкции, колкото от арабските страни от южната страна на залива. Ако в рамките на няколко дни се намери решение, няма да има проблеми. Ако продължи дълго време и иранските сили имат възможности да нанасят удари по морски съдове, тогава можем да видим проблеми на пазарите за нефт“, обясни той.

Тагарев изрази мнение, че производителите от Залива ще направят всичко възможно да компенсират евентуални липси, но рискът остава.

По отношение на позицията на България Тагарев беше категоричен: „Със сигурност в наш интерес е Иран да не се сдобие с ядрено оръжие.“

Той подчерта, че отслабването на Техеран вече има отражение върху регионалната динамика. „Иран правеше износ на революция – подкрепяше „Хизбула“, хутите в Йемен, шиитски милиции в Ирак и Сирия. Когато капацитетът на Иран да поддържа такива прокси сили намалява, това води до позитивно развитие. Това е в наш интерес“, заяви бившият военен министър.

По думите му България не трябва да очаква пряко въвличане във военни действия. „Не очаквам България да се включи по някакъв начин в този конфликт. Не очаквам дори европейска държава да се включи. Не мисля, че САЩ или Израел имат апетит да вкарат сухопътни войски в Иран“, каза Тагарев.

Относно евентуална мигрантска вълна той допълни: „Ако бъде намерено решение в рамките на няколко седмици, няма да видим сериозни последствия. Просто трябва да продължаваме да следим ситуацията“.

Според него развитието в следващите дни ще бъде решаващо – както за Иран, така и за стабилността на целия регион.

