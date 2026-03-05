Кубинското Министерство на енергетиката обяви, че националната електропреносна мрежа и производството на енергия са се възстановили, след като вчера голяма част от Куба, включително столицата Хавана, остана на тъмно заради внезапна авария.

Рано тази сутрин подаването на електричество по мрежата бе възстановено от Гуантанамо в Източна Куба до Пинар дел Рио в най-западната част на острова.

Авария остави 10 милиона души в Куба без ток (ВИДЕО)

Енергийният оператор „Унион Електрика” уточни, че спирането на тока е било причинено от внезапна авария в топлоелектрическата централа „Антонио Гитерас” – най-голямата в страната, намираща се на около 100 километра източно от Хавана.

Преди да бъде отстранена повредата, животът в столицата беше парализиран. „Когато това се случи, не мога да ходя на работа, да сготвя, да гледам телевизия или да имам комуникация със света. Всичко става трудно”, разказа по време на режима Хенис Кастеланос.

Подобни прекъсванията не са нещо необичайно. През последните години в страната се наблюдава серия от такива случаи. Липсата на гориво е ключова. А блокадата на Съединените щати е основна причина за срива на доставките, особено от водещия износител на петрол за Куба - Венецуела, чийто лидер Николас Мадуро беше свален в началото на януари от Вашингтон.



„Това се случва за пореден път. Подготвени сме. Купихме си лампи, на които не им е необходим ток, заредили сме с лед и вода. Все едно се подготвяме за буря”, казва Йорданка Прадо.

Според директора на топлоелектрическата централа ремонтът може да отнеме три до четири дни.

Кубинското правителство отдава икономическата криза в страната на вече десетилетия продължаващите санкции от Съединените щати.

Редактор: Ина Григорова