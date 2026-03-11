Снимка: БТА
В нея се намира прочутата статуя на Мойсей, дело на Микеланджело
Реставратори започнаха мащабна работа по възстановяването на една от историческите базилики в Рим – „Сан Пиетро ин Винколи”, където се намира прочутата статуя на Мойсей, дело на Микеланджело.
Специалисти работят на високи скелета под тавана на храма и премахват по-късен слой боя, за да разкрият оригиналната украса и цветовете от края на XV век. Според архитекта Алесандра Чентрони така постепенно се възстановяват и скритите полихромни елементи на кардиналите от рода Дела Ровере.
„В някакъв момент в миналото те са били скрити под слой едноцветна боя. Не знаем точно кога е станало това”, обясни Чентрони.
Проектът се финансира по европейска програма и се очаква да приключи през лятото на тази година. След края на реставрацията базиликата трябва да възвърне първоначалния си блясък.
