Реставратори започнаха мащабна работа по възстановяването на една от историческите базилики в Рим – „Сан Пиетро ин Винколи”, където се намира прочутата статуя на Мойсей, дело на Микеланджело.

Специалисти работят на високи скелета под тавана на храма и премахват по-късен слой боя, за да разкрият оригиналната украса и цветовете от края на XV век. Според архитекта Алесандра Чентрони така постепенно се възстановяват и скритите полихромни елементи на кардиналите от рода Дела Ровере.

„В някакъв момент в миналото те са били скрити под слой едноцветна боя. Не знаем точно кога е станало това”, обясни Чентрони.

Проектът се финансира по европейска програма и се очаква да приключи през лятото на тази година. След края на реставрацията базиликата трябва да възвърне първоначалния си блясък.