Снимка: БТА, архив
Израелският премиер разкри, че почти всеки ден разговаря с Доналд Тръмп
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел „е на път да смаже” Иран и ливанското шиитско движение „Хизбула”. Изявлението му бе направено по време на първата му пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предадоха „Ройтерс” и „Франс прес”.
„Това са исторически дни за Държавата Израел”, увери Нетаняху. „Хизбула” ще плати висока цена за агресията си, посочи премиерът и добави, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.
Нетаняху увери, че конфликтът с Иран няма да се превърне в безкрайна война
Израелският премиер заяви, че армията нанася тежки поражения на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили „Басидж”. Той отбеляза, че Иран вече не е същият.
В отговор на въпрос какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде „гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация”.
„Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим”, каза още той. Нетаняху разкри също, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.
Израелският премиер съобщи, цитиран от „Асошиейтед прес”, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.
Междувременно израелската армия обяви тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктурни обекти в Иран.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
Последвайте ни