Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел „е на път да смаже” Иран и ливанското шиитско движение „Хизбула”. Изявлението му бе направено по време на първата му пресконференция след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предадоха „Ройтерс” и „Франс прес”.

„Това са исторически дни за Държавата Израел”, увери Нетаняху. „Хизбула” ще плати висока цена за агресията си, посочи премиерът и добави, че Израел ще продължи да нанася удари по проиранското движение в Ливан.

Нетаняху увери, че конфликтът с Иран няма да се превърне в безкрайна война

Израелският премиер заяви, че армията нанася тежки поражения на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили „Басидж”. Той отбеляза, че Иран вече не е същият.

В отговор на въпрос какви действия може да предприеме Израел срещу новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, Нетаняху заяви, че не може да даде „гаранция за живота на който и да било лидер на терористичната организация”.

„Не възнамерявам да отправям точно послание за това какво планираме или какво ще направим”, каза още той. Нетаняху разкри също, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Тръмп.

Израелският премиер съобщи, цитиран от „Асошиейтед прес”, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени.

Междувременно израелската армия обяви тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктурни обекти в Иран.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка