Конфликтът в Близкия изток вече обхвана достатъчно много страни. Това, на което искам да обърна внимание, е, че до момента официалните изявления на турското Министерство на отбраната говореха за ракети, насочени към турското въздушно пространство, а не за ракети, насочени към Турция. Има известна разлика. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS специалистът по Близкия изток гл. ас. д-р Мариян Карагьозов от Института по балканистика към БАН, коментирайки съобщението за сигнал за въздушна тревога във военната база „Инджирлик” в Турция.

Той обясни и каква е разликата, а именно, че ако се изстреля ракета от иранска територия, тя може да прелети през Ирак и през Сирия и да е насочена например към Кипър.

„Пространството не включва падане или поразяване на цели в Турция. Ракетата просто прелита и продължава към друга цел”, допълни и капитан I ранг о.з., част от Атлантическия съвет на България Васил Данов.

По думите на Карагьозов турското Министерство на отбраната се опитало да успокои малко ситуацията. „В Турция се обсъждат различни варианти - дали това е иранска атака, дали това не е тест за системите на НАТО, които са разположени на турска територия. Защото освен много известната база в Инджирлик има и един по-малко известен американски радар в „Кюреджик”, който се ползва съвместно. Той е в Източна Турция близо до Малатия. И третият вариант, който се обсъжда е дали не става въпрос за така наречените операции под чужд флаг. Тоест някой да изстреля ракета с цел да бъде обвинен Иран”, обясни той.

Според капитан Данов изстреляните досега ирански ракети срещу техните съседи, и специално срещу Турция, показват една доста абсурдна ситуация. „Вместо да ги консолидира, да ги помоли за помощ, тя ги обстрелва и ги настройва срещу себе си. Емиратите, всички съседи на Иран, Саудитска Арабия, вече и Турция, кюрдите в Ирак и огромна маса от държави и етноси около и в самия Иран вече са насочени срещу режима или са активирани срещу него именно заради тези, на пръв поглед неразбираеми и нелепи атаки”, подчерта той.

Данов допълни, че поради липсата на координация в командването и объркването вследствие на ударите от САЩ и Израел, военното и политическото ръководство в Техеран прави ходове, които не са полезни.

Карагьозов обаче изтъкна, че тонът на държавите от Залива през последните седмици показва, че те не искат конфронтация с Иран. „Да, запазват си правото да отговорят, но така или иначе за момента нещата са повече на ниво реторика, отколкото на ниво конкретни действия. Според мнозина анализатори тези страни осъзнават, че всъщност американските бази на тяхна територия не им гарантират сигурност, а им носят само икономически загуби”, подчерта той.

И двамата гости обясниха, че до момента е имало няколко зададени цели от американската администрация за военната операция, една от които е била смяна на режима. „После това беше заменено с участие в определянето на следващия лидер. Тръмп заговори за снижаване на иранския балистичен и ракетен капацитет, за унищожаване на ядрената програма и унищожаване на флота и на военновъздушните сили. Тоест виждаме, че постепенно целите се снижават”, заяви Карагьозов.

От своя страна Израел не изключил „възможността режимът в Иран да оцелее”. „Тоест първоначално заявената израелска цел за сваляне на режима също очевидно се отдалечава във времето”, изтъкна той.

По думите на капитан Данов свалянето на режима в Ислямската република ще бъде трудно, ако не и невъзможно „при текущата му мощ”. И беше категоричен, че Тръмп не би рискувал сухопътна операция в Иран - мнение, което сподели и събеседникът му.

