Фитнес в Космоса! Нов уред цели да помогне на астронавтите да поддържат форма по време на дълги космически мисии.

„В условия на безтегловност астронавтите могат да загубят между 1 и 2% от костната плътност за месец. Така могат да загубят и до 20% от мускулната си маса само за две седмици в Космоса. Сърдечно-съдовата система също е сериозно засегната”, обяснява Джон Кенет, изпълнителен директор на „Physical mind London”.

Машината е разработена от британски стартъп, а зад идеята стои нарастващият интерес на космическите агенции към намиране на по-компактна алтернатива на обемистите фитнес уреди.



„Това оборудване е проектирано по няколко начина, за да позволи на хората да изпълняват различни упражнения при нулева гравитация. Освен това намалява вибрациите, които се предават към космическия кораб. Например, под бягащата пътека, на борда на Международната космическа станция, е инсталирана около 900 килограма система за изолация на вибрациите. Това устройство не се нуждае от такава система, благодарения на своя прост, но уникален дизайн”, обясни Днон Кенет.

Уредът позволява да се изпълняват различни упражнения, включително скачане.



„Това е наистина уникално оборудване. То позволява да се извършват над 300 упражнения. Хората могат да скачат в условия на нулева гравитация, което е изключително ефективно за изграждане на костна и мускулна маса, както и за подобряване на сърдечно-съдовата система”, обяснява още Джон Кенет.



До момента компанията е провела множество тестове в условия на безтегловност. В екипа за изпитания е участвал и човек с ампутиран крак - част от усилията за оценка на потенциалното приложение на технологията както за астронавти, така и за така наречените паракосмонавти.



„На този полет включихме и човек с ампутиран крак. Така, за първи път човек с физическо увреждане тества упражнения за противодействие на ефектите от микрогравитацията. Това беше феноменално”, казва Кенет.

Според НАСА астронавтите в момента тренират средно около два часа на ден, използвайки оборудване като бягаща пътека, велоергометър и уред за съпротивление.



„Устройството работи чрез две плоскости, които се движат на сходно разстояние, но в противоположни посоки. Те са механично свързани и балансирани”, казва Кенет.

От компанията се надяват технологията в бъдеще да бъде използвана като част от програмата Gateway - планираната многонационална космическа станция в орбита около Луната, която ще служи като ключов център за мисиите на НАСА.

Редактор: Ина Григорова