Надявам се да видим позитивна предизборна кампания. Със сигурност тя не може да премине без критики, но дано няма обичайните за нас „мръсни кампании” – хората да гласуват не „за”, а „срещу”. Това каза политологът доц. Татяна Буруджиева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че много хора всъщност гласуват „против” дадени политики, а не в подкрепа на други. Буруджиева каза, че кампанията е насочена към твърдите ядра на партиите, а не към периферията, което определи като грешка.

Според политолога по време на самата кампания ще стане ясно каква ще бъде разликата между първите две формации, които водят по данни на социологическите проучвания.

По нейни думи ако първият и вторият успеят да съставят мнозинство, ще бъде най-добре за управлението на страната. Буруджиева обаче смята, че трудно ще се състави кабинет след предстоящите избори.

