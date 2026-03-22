Започна подготовката за парламентарните избори на 19 април в общините. По-малко от месец преди вота се оборудват изборните помещения и се поръчват нови паравани за гласуване. По график предстои и доставката на бюлетините.

Салонът за тържества във видинското село Плешивец ще се превърне в изборна секция на 19 април. Урната, принтерът и параванът вече са подготвени за изборния ден.

„В съботата, когато се получат бюлетините, отваряме секцията, която е на първия етаж в читалището. Всички тези материали ги сваляме, подреждаме секцията и изчакваме началото на изборния ден“, каза кметът на селото Йорданка Петрова.

В община Ружинци ще бъдат разкрити 13 избирателни секции. „Осигурили сме осветление и отопление. Заедно с полицията и секретаря на общината направихме обход на всички секции, за да проверим състоянието им и какво още трябва да се направи“, заяви зам.-кметът на община Ружинци Димитър Славчев.

В съседната област Монтана очакват доставка на над 70 паравана за гласуване, които отговарят на изискванията на Централната избирателна комисия.

„По заявката, която сме направили, параваните трябва да бъдат изработени до 14 април. Уверени сме, че това ще се случи и съответно ще ги разпределим към общините“, заяви директорът на дирекция „Общинска администрация“ в Монтана Нели Дацова.

Очаква се и доставката на бюлетините. „Със заповед на областния управител е определено помещение, в което те ще бъдат съхранявани до предаването им на секционните избирателни комисии. В него има постоянна физическа охрана и СОТ“, допълни тя.

В област Монтана ще бъдат доставени и 180 машини за гласуване.