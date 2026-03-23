Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори ще даде брифинг днес.

В щаба участват представители на Министерството на електронното управление, на вътрешните работи, на външните работи и на регионалното развитие.

Срещу контролирания вот: Образувани са 45 досъдебни производства за изборни нарушения

В петък от МВР отчетоха, че са образувани 45 досъдебни производства за нарушение на изборния процес досега. В сравнение с миналите избори преди 2 години за същия период – 30 дни преди вота те били само 4.

