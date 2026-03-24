По-малко от месец остава до вота за новия 52-ри парламент, а предизборната кампания навлиза в решаваща фаза. Във вторник предстои първият телевизионен дебат в ефира на NOVA.

Темата на словесния сблъсък е „Парите на българите - кога ще ги стигнем европейците?“. В студиото ще се изправят кандидати за парламент от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната - Демократична България“, „Възраждане“ и “БСП - Обединена левица”.

Специалното издание ще се излъчва от 16:30 до 18:00 часа и е част от предизборната кампания под надслов „Изборът на България: Дебатът по NOVA“.

