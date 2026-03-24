Искаме Радев да каже кои са лицата на корупцията и как ще я преборим. Готови сме с него да гласуваме за нови състави на Инспектората и ВСС. Такива общи стратегически промени ще променят и цялостната картина и ще позволят да се отпуши система, която е напълно блокирана. Трябва да направим всичко възможно, за да съберем 160 гласа, не може да продължават да стоят хора при изтекъл мандат. Това каза съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и водач на листите на коалицията в 1 МИР-Благоевград и 23 МИР-София Николай Денков в студиото на „Здравей, България“.

„Влязохме в политиката точно заради проблемите с корупцията. Точно затова ние сме различни от всички останали. Кирил Петков и Лена Бориславова имат дела, Благомир Коцев изкара няколко месеца в ареста. Това показва, че през всички години сме се борили основно срещу корупцията и си плащаме цената. За пет години сме предприели редица действия, с които сме подплатили претенцията си за борци срещу корупцията“, допълни той.

Надежда Йорданова: Радев не е показал конкретни действия срещу корупцията

По думите му единственото антикорупционно действие на Румен Радев е назначението на Асен Василев и Кирил Петков. „8 пъти призоваваме да се гласува за обществени конкурси за търгове за лекарства, за да имаме по-ниски цени. Да сте чули президентът да каже, че това трябва да бъде поправено? Искаме да чуем дали Радев е готов да приеме нашето предложение, което гласи, че ако България бъде осъдена от ЕСПЧ, магистратът, допуснал грешка, трябва да заплати част (поне 50%) от компенсацията, а не ние от данъците си“, настоя Денков.

Според него витае масово чувство на безнаказаност. Той показа т.нар. протокол за ликвидация на корупцията - печатно издание на „Продължаваме Промяната“, в което са записани конкретни партийни приоритети - сред тях стъпките, които трябва да се изпълнят, за да „стане България друга държава“. „Едно от нашите предложения гласи, че трябва да получаваме СМС, ако се извършва плащане от наше име по Здравна каса. По отношение на бизнеса не бива да се вдигат данъците, но прагът на ДДС да“, коментира депутатът от ПП-ДБ.

Денков: Очакваме ясни отговори от Радев за геополитическата му ориентация и действията срещу мафията

Николай Денков отбеляза, че мнозинства в новия парламент са възможни при наличие на обща цел. „Промяна в т.нар. „домова книга“ за служебен премиер може да се направи по отношение на регулаторите, където очевидно имаме проблем с политическите обвързаности и компетентността. Заместниците на шефа на Сметната палата обаче се предлагат от председателя и там не можем да се месим. Искаме да заложим различен начин на номиниране чрез публичен преглед, а не да заменим нашия с вашия човек. Трябва да има изисквания за компетентност и морал“, смята той.

Според Денков лидерът на БСП е възможен партньор на ПП-ДБ: „Крум Зарков е доказал своите принципи, ако влезе в НС, ще бъде възможен вариант за обсъждане на общи приоритети“.

Редактор: Цветина Петкова