Остри критики към последното управление отправи Виолета Комитова от МЕЧ в ефира на „Здравей, България“. По думите ѝ т.нар. „сглобка“, създадена в името на стабилността, е завършила с поредица от провали, особено в сектора на строителството.

Комитова заяви, че за 18 месеца са изразходвани около 2,8 милиарда евро, като според нея средствата, предвидени за четиригодишен период, са били похарчени значително по-бързо. „Тези пари не са отишли за реална поддръжка на пътищата“, подчерта тя.

По думите ѝ част от средствата са били насочени към плащания към фирми в контекста на предстоящите избори, което според нея поставя въпроси за прозрачността и целесъобразността на разходите. Тя изрази и опасения, че ще се наложи отпускането на допълнителни бюджетни средства за строителство.

Като пример за проблемни практики Комитова посочи автомагистрала „Хемус“, която определи като „символ на корупционна схема“. Според нея липсват както завършени инфраструктурни обекти, така и яснота за изразходваните средства.

Тя обвини управлението и в липса на напредък по ключови проекти, включително изграждането на национална детска болница, като заяви, че вместо реални резултати се наблюдава неефективно използване на ресурси.

От ПП МЕЧ подчертават, че поставят акцент върху националните приоритети и борбата с корупцията. Комитова отбеляза, че има съвпадения в позициите им с коалицията на Румен Радев по темата за противодействие на корупционни практики и разграждане на олигархичния модел, като не изключи възможности за партньорство в тази посока.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева