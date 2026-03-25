31 010 са личните карти на български граждани, чиято валидност изтича в периода 25.03 - 19.04.2026 г., съобщиха от МВР за NOVA. Това поставя въпроса как сънародниците ни могат да упражнят правото си на глас, ако документите им са с изтекъл или изтичащ срок.

От МВР посочват, че е необходимо да се подаде заявление за издаване на нова лична карта. Издаването ще бъде осъществено в срок, съобразно заплатената такса, като в седмицата преди изборите Дирекция "Български документи за самоличност" ще създаде организация за ускорено издаване на лични карти.

Вдигат таксата за издаване на лична карта

В закона няма предвиден срок за подновяване на документите. Гражданите могат да подават заявление за издаване на лична карта, когато желаят. МВР предоставя услугата в зависимост от заявеното от човека и заплатената от него такса – до 30 дни при заплатена такса за обикновена услуга; до три работни дни – при заплатена такса за бърза услуга и до 8 работни часа – при заплатена такса за експресна услуга.

В закона е регламентирано, че в 30-дневен срок от изтичане на срока на валидност на личната карта, гражданите са длъжни да подадат заявление за издаване на нова. Ако не спазят този срок, подлежат на административна санкция.

На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки

Всички звена БДС при СДВР, ОДМВР и РУ ще работят на 18.04.2026 г. (събота), от 08.30 до 17.30 ч. и на 19.04.2026 г. (неделя) - от 08.30 до 19.30 ч., посочват от МВР.

Гражданин с открадната, изгубена или повредена лична карта следва лично да подаде заявление за издаване на документа. След това може да направи искане за издаване на удостоверение, съгласно чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, в звената БДС при СДВР, ОДМВР и РУ за времето от 08.30 ч. до 19.00 ч. Така ще му бъде издадено съответното удостоверение и той ще може да гласува.

От МВР казват, че преди избори се наблюдава засилен интерес за подмяна на лични карти. Най-голям е ръстът на броя на подадените заявления по време на вот.