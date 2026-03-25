По време на изборите и на гласуването полицията няма място в изборните помещения. Тя може да охранява само до прага на избирателните помещения. За всичко, което се случва вътре - отговарят председателите и членовете на СИК. Те са тези, които определят правилата. Разбира се, могат да поискат съдействие от органите на МВР, а ние като граждански наблюдатели можем да сигнализираме за нередности. Ако видим такива, можем и трябва да се обръщаме, съгласно закона, първо към СИК и съответно, ако не получим от тях съдействие – към РИК и евентуално до Централната избирателна комисия.Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ Цветелина Пенева от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, коментирайки въпроса кой и как ще следи за нередности по време на извънредните парламентарни избори на 19 април.

По отношение на видеонаблюдението тя подчерта, че то е показало много добър процент покриване на секциите след края на изборния ден, включително и в онлайн стрийминга. "Това, което имаме сега като уверение от МВР, което за поредна година ще организира съвместно с „Информационно обслужване“ видеонаблюдението, е, че няма да имаме проблеми с него", подчерта тя.

И обясни, че в методическите указания ЦИК е записало, че всяка бюлетина при преброяването ѝ трябва да бъде показвана на камерата на видеонаблюдението. "Досега това не беше изрично казано. Изричната инструкция беше, че трябва гласно да се съобщава съответната бюлетина - за коя партия е, дали има преференции или не, дали е валидна или не", заяви Пенева.

И подчерта, че вече всеки член на секционна комисия, за да бъде заменен, трябва да подпише декларация. И беше категорична, че указанията на ЦИК вече са готови и има достатъчно време за обучение на членовете на СИК.

На въпроса защо се наблюдава засилен интерес към подаването на заявления за гласуване в чужбина Пенева отговори:"Досега, когато не действаше ограничението за 20 секции в страни извън Европейския съюз, традиционно гласуващите в секциите във Великобритания знаеха, че ако се събере необходимият минимален брой заявления, секция ще има. Не беше необходимо да проявяват толкова голяма активност. А сега е очевидно, че за да се определи секция извън страната, трябва да се събере максимален брой заявления. И те започнаха да се активизират. Виждаме какво се случва - секциите ще бъдат недостатъчни. Въпреки откритите допълнителни секции в дипломатическите и консулските представителства, очакваме опашки, за които предупреждавахме още, когато се приеха промените в Изборния кодекс".

