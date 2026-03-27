Колко са осъдените за купуване на гласове с влязла в сила присъда? Данните са от годишните доклади на прокуратурата.

През 2022 г. парламентарните избори у нас бяха проведени през октомври. Осъдените с влязла в сила присъда тогава са 6. Общо внесените в съда дела са били 10. Най-много - 14 осъдени за купуване на гласове има през 2023 година, когато у нас имаше избори през април. Тогава са били образувани 189 дела.

През 2024 година осъдените с влязла в сила присъда са 10 души. Тогава избори се провеждаха на два пъти - през юни и октомври. Данните за парламентарните избори през миналата година все още не са готови.

