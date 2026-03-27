Специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на изборните нарушения се проведе тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР - Кърджали. Акцията е за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. До момента са издадени 18 предупредителни протокола.

В операцията участваха служители на няколко подразделения на полицията - „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна“, както и разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и от Зоналното жандармерийско управление в Кърджали. Получени са 13 сигнала за изборни нарушения, три от тях в днешния ден.

Емил Дечев: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

Арестуван е и бивш кмет за купуване на гласове. Акцията е реализирана на територията на село Бенковски, област Кърджали. След свидетелски показания и извършени претърсвания в дома на задържания са открити списъци с имена, както и сумата от 10 000 евро. Според показанията мъжът е предлагал пари, за да се гласува за определена партия на предстоящия вот на 19 април.

Проверки се извършиха в търговски обекти, заложни къщи, валутни бюра и офиси за бързи кредити, както и спрямо лица, за които има сигнали, че притежават финансови ресурси с цел неправомерно влияние върху предстоящите избори за народни представители.

Задържан е човек с 4 тефтера и 5500 евро от Момчилград.

От вилната зона са изведени няколко души за изясняване на обстоятелствата в полицията. Местните хора отричат да участват в търговия с гласове, но споделят, че са чували, че актуалната цена за купен вот е около 50 евро, но в полицията има данни и за 100 евро.

На територията на шестте полицейски управления бяха изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. При предишните акции бяха задържани трима души, а днес още двама.

В Хасково през последните дни арестите са вече шест. Само за денонощие са задържани още двама жители на Харманли и Тополовград, а сигналите за нарушения за вече 20.

Акция срещу купуването на гласове се проведе и в Благоевградско.

На територията на областта се проведе специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите.

Полицейски екипи претърсваха адреси в Благоевград, Петрич, Сандански, Микрево и Разлог. Задържани са 38 души, съставени са над 30 предупредителни протокола, образувани са 4 досъдебни производства.

Полицейските акции срещу купения вот в страната продължават (ВИДЕО+СНИМКИ)

Проведе се и акция срещу изборните престъпления в Бургаско. 13 лица са проверени, от тях осем са задържани. Днес операция е проведена на територията на Община Карнобат. Образувани са шест досъдебни производства срещу пет лица.

Пет от производствата са за престъпления, свързани с изборните права на гражданите, а едно е за държане на наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях.

В друг са намерени списъци и газов пистолет, в трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена. Проведени са четири разпита на лица, на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия. В хода на операцията са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана.

Акция срещу купуването на гласове и в Пазарджишко. След подаден граждански сигнал, че общински съветник в град Септември плаща по 25 евро, за да се гласува за определена партия, и след проведена полицейска операция, беше открита сумата от 5 440 евро, заедно със списъци с имена и суми срещу всяко от тях.

В хода на операцията в търговски обект, собственост на общинския съветник, беше установен мъж, който раздава парични средства. Той е безработен и няма доказани източници на доход.