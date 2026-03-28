„Непокорна България“ и коалицията на Румен Радев са много различни. "Прогресивна България" предлага дясна и либерална политика - дори крайно либерална. Ние сме лява формация. Лявоцентристка. Това заяви лидерът на ''Непокорна България'' Корнелия Нинова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, коментирайки въпроса защо българските граждани да гласуват за политическата ѝ формация в момент, в който социолозите прогнозират победа на „Прогресивна България“ на Румен Радев.

Тя даде и примери за различията между двете формации. "Те предлагат да не се променя данъчната система. Ние смятаме, че в този си вид тя е несправедлива. Трябва да има необлагаем минимум за най-бедните хора - до размера на минималната работна заплата. Предлагаме по-висок корпоративен данък върху свръхпечалбите на банките и семейно подоходно облагане. Коалицията на Радев смята, че държавата не трябва да се намесва в определянето на минималната работна заплата и доходите. Това според мен е абсурдно - особено в условията на кризи, неравенства и бедност", посочи тя.

Нинова: Бюджетът е социална брадва и социален фризер

И изтъкна, че тя лично 48 пъти е внасяла предложение минималната заплата да бъде 50% от средната. "В крайна сметка ГЕРБ кандисаха и го приехме. Ние сме за по-силна роля на държавата - особено в социалната политика, подкрепата за малкия и средния бизнес и средната класа. Те не предлагат промяна на модела. Ще дам пример със здравеопазването. Румен Радев казва: „Ще намалим доплащането в болниците“. Това не е промяна на модела - това е козметика. За нас болниците не трябва да бъдат търговски дружества", подчерта Нинова.

По думите на лидера на „Непокорна България“ тя не завижда на възможностите на „Прогресивна България“ по отношение на кампанията, която провеждат. "Напротив - възникват много въпроси за огромните финанси, които се хвърлят. До момента става дума за стотици хиляди евро, а може да стигнат и милион до края на кампанията. Ако имахме такива средства, бихме ги използвали по-разумно. Не завиждаме и на листите им - там има всичко: ГЕРБ, ДПС на Ахмед Доган, БСП, ИТН. Няма как да се завижда на това", заяви тя.

И беше категорична, че формацията ѝ претендира да е моралната алтернатива: "От „Непокорна България“ сме категорично кървавочервена линия спрямо ГЕРБ и ДПС. Докато при коалицията на Радев се виждат протегнати ръце към тях. Докато при нас позицията е ясна и доказана във времето - не се прегърнахме със сглобки".

Нинова изрази мнение по отношение на това какви мерки трябва да се вземат заради войната в Иран. "Трябва да се намалят акцизите върху горивата, да се намали ДДС, да се използват резерви. Управляващите са пасивни по отношение на цените. Храните поскъпват отдавна. Те събират повече ДДС и използват тези средства неефективно. Могат да компенсират приходите чрез 15% данък върху свръхпечалбите на банките. В момента той е 10%. Печалбата за 2025 година е около 4 милиарда - това е неприлично на фона на бедността", категорина е Нинова.

